СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью)

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), аналогичный гиперкинетическому расстройству по МКБ-10), представляет собой развивающееся психоневрологическое расстройство, при котором наблюдаются значительные проблемы с исполнительными функциями (например, относящийся к вниманию контроль и ингибиторный контроль), которые вызывают дефицит внимания, гиперактивность или импульсивность, не соответствующие возрасту человека. Данные симптомы могут начаться в возрасте от шести до двенадцати лет и сохраняться более шести месяцев с момента постановки диагноза. У субъектов школьного возраста симптомы невнимательности часто приводят к низкой школьной успеваемости. Хотя это вызывает неудобства, в частности, в современном обществе, многие дети с СДВГ обладают хорошей устойчивостью внимания в отношении заданий, которые они находят интересными. Несмотря на то, что СДВГ является наиболее хорошо изученным и диагностируемым психиатрическим нарушением детей и подростков, причина в большинстве случаев не известна.

Синдрому подвержено 6–7% детей при диагностике посредством критериев руководства по диагностике и статистическому учёту психических заболеваний, IV пересмотр и 1–2% при диагностике посредством критериев. Распространенность аналогична среди стран зависит большей частью от того, каким образом синдром диагностируется. Диагноз СДВГ приблизительно в три раза чаще ставится мальчикам, чем девочкам. Около 30–50% людей, диагностированных в детстве, имеют симптомы во взрослой жизни, приблизительно у 2–5% взрослых наблюдается данное состояние. Состояние сложно отличить от других нарушений, а также от состояния нормальной повышенной активности. Управление СДВГ обычно включает сочетание психологического консультирования, изменений образа жизни и лекарственных препаратов. Лекарственные препараты рекомендуются исключительно в качестве лечения первой линии у детей, которые демонстрируют тяжелые симптомы, и могут приниматься во внимание в отношении детей с умеренными симптомами, которые отказываются от или не откликаются на психологическое консультирование.

Терапия стимулирующими препаратами не рекомендуется для детей дошкольного возраста. Лечение стимуляторами эффективно до 14 месяцев; тем не менее, их долгосрочная эффективность не ясна. У подростков и взрослых имеется тенденция развития умения справляться со сложностями, которое относится к некоторым или ко всем из их нарушений. СДВГ, его диагностика и лечение остаются спорными с 1970-х. Противоречия охватывают практикующих врачей, учителей, политических деятелей, родителей и средства массовой информации. Темы включают причину СДВГ и применение стимулирующих лекарственных препаратов в его лечении. Большая часть медицинских работников признают СДВГ в качестве врожденного нарушения, и споры в медицинском обществе в основном сосредоточены на том, как следует его диагностировать и лечить.

Признаки и симптомы

Для СДВГ характерны невнимательность, гиперактивность (возбужденное состояние у взрослых), агрессивное поведение и импульсивность. Часто встречаются сложности в обучении и проблемы со взаимоотношениями. Симптомы может быть сложно определить, поскольку трудно провести границу между нормальным уровнем невнимательности, гиперактивности и импульсивности и значительным уровнем, требующим вмешательства. Диагностируемые на основании DSM-5 симптомы должны наблюдаться в различном окружении в течение шести месяцев и более, а также в степени, которая значительно превышает показатели других субъектов такого же возраста. Они также могут вызывать проблемы в социальной, учебной и профессиональной жизни человека. На основе имеющихся симптомов, СДВГ может быть разделен на три подтипа: преимущественно невнимательный, преимущественно гиперактивно-импульсивный и смешанный тип.

Субъект с невнимательностью может иметь несколько или все из нижеперечисленных симптомов:

Легко отвлекается, упускает детали, забывает вещи и часто переключается с одной деятельности на другую Ему сложно удерживать внимание на задаче Задание наскучивает спустя всего лишь несколько минут, если субъект не занимается чем-то, доставляющим удовольствие Сложно сосредоточить внимание на организации и завершении задания, на изучении чего-либо нового Имеет проблемы с завершением или сдачей домашних заданий, часто теряет вещи (например, карандаши, игрушки, задания), необходимые для завершения задания или деятельности Не слушает, когда разговаривает Витает в облаках, легко путается и двигается медленно С трудом обрабатывает информацию так быстро и точно, как другие С трудом следует инструкциям

Субъект с гиперактивностью может иметь несколько или все из нижеперечисленных симптомов:

Беспокойство или ерзанье на месте Говорит без остановки Бросается ко всему, трогает и играет со всеми вещами в поле зрения С трудом сидит во время обеда, на занятиях, выполняя домашнюю работу и во время чтения Постоянно в движении С трудом выполняет спокойные задания и дела

Данные симптомы гиперактивности имеют тенденцию исчезать с возрастом и переходить во «внутреннюю беспокойность» у подростков и взрослых с СДВГ.

Субъект с импульсивностью может иметь все или несколько из нижеперечисленных симптомов:

Быть весьма нетерпеливым Сболтнуть неприемлемые комментарии, выказывать эмоции без ограничения и действовать, не задумываясь о последствиях С трудом ожидает вещей, которые хочет, или ожидает возвращения к игре Часто прерывает общение или деятельность других

У людей с СДВГ более часто наблюдаются трудности с навыками общения, такими как социальное взаимодействие и образование, а также поддержание дружеских отношений. Это характерно для всех подтипов. Около половины детей и подростков с СДВГ демонстрируют социальное отчуждение по сравнению с 10–15% не страдающих СДВГ детей и подростков. Люди с СДВГ имеют дефицит внимания, который вызывает сложность с восприятием вербального и невербального языка, что отрицательно влияет на социальное взаимодействие. Они также могут засыпать во время общения и терять социальный стимул. Сложность управления гневом более распространена у детей с СДВГ, как и плохой почерк и замедленная речь, язык и развитие моторики. Хотя это вызывает значительные неудобства, в частности, в современном обществе, многие дети с СДВГ имеют хорошую устойчивость внимания в отношении заданий, которые они находят интересными.

Сопутствующие нарушения

У детей СДВГ наблюдаются другие нарушения примерно в ⅔ случаев. Некоторые широко встречающиеся нарушения включают:

Нарушение обучаемости наблюдается примерно у 20–30% детей с СДВГ. Нарушение обучаемости может охватывать нарушения речевого развития и языка, а также нарушения способностей к обучению. СДВГ, тем не менее, не считается нарушением обучаемости, но часто вызывает сложности с учебой. Синдром Туретта более широко распространен среди страдающих СДВГ. Оппозиционно-вызывающе расстройство (ODD) и кондуктивное расстройство (CD), которые наблюдаются при СДВГ приблизительно в 50% и 20% случаев соответственно. Они характеризуются асоциальным поведением, таким как упрямство, агрессия, частые приступы гнева, двуличность, ложь и воровство. Примерно у половины страдающих СДВГ и ODD или CD развивается антисоциальное расстройство личности во взрослой жизни. Сканирование головного мозга доказывает, что кондуктивное расстройство и СДВГ являются отдельными нарушениями. Первичное нарушение внимания, которое характеризуется низким вниманием и концентрацией, а также сложностями с бодрствованием. Данные дети склонны ерзать, зевать и потягиваться, и вынуждены быть гиперактивными, чтобы сохранить внимание и активность. Гипокалиемическая сенсорная сверхстимуляция представлена у менее чем 50% людей с СДВГ и может быть молекулярным механизмом для многих страдающих СДВГ. Расстройства настроения (особенно биполярное расстройство и большое депрессивное расстройство). Мальчики с диагнозом смешанный подтип СДВГ более часто страдают расстройством настроения. Взрослые с СДВГ также иногда имеют биполярное расстройство, что требует внимательной оценки для постановки точного диагноза и лечения обоих состояний. Тревожные расстройства более часто встречаются у страдающих СДВГ. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может возникать при СДВГ и разделяет с ним многие характерные особенности. Расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Подростки и взрослые с СДВГ находятся в группе повышенного риска развития расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ. В большинстве своем оно связано с алкоголем и коноплей. Причиной этого может быть изменение пути подкрепления в головном мозге субъектов с СДВГ. Это делает определение и лечение СДВГ более трудоемким, при этом серьезные проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, обычно лечатся в первую очередь в связи с более высоким риском. Синдром беспокойных ног более распространен у людей СДВГ и часто связан с железодефицитной анемией. Тем не менее, синдром беспокойных ног может быть всего лишь частью СДВГ и требует точной оценки для различения двух нарушений. Нарушения сна и СДВГ обычно сосуществуют. Они также могут возникать как побочное действие лекарственных препаратов, применяемых для лечения СДВГ. У детей с СДВГ бессонница является наиболее распространенным нарушением сна с поведенческой терапией в качестве предпочтительного метода лечения. Проблемы с засыпанием распространены среди страдающих СДВГ, но чаще они являются глубоко спящими и имеют значительные трудности с пробуждением по утрам. Мелатонин иногда применяется в лечении детей, испытывающих трудности с засыпанием.

Существует связь с устойчивым ночным недержанием мочи, замедленной речью и диспраксией (DCD), при этом около половины людей с диспраксией страдает СДВГ. Замедленная речь у людей с СДВГ может включать проблемы с нарушениями слухового восприятия, такими как слабая кратковременная слуховая память, сложность в следовании инструкциям, медленная скорость обработки письменной и разговорной речи, сложности слухового восприятия в отвлекающей окружающей обстановке, например, в классе, и сложность понимания прочитанного.

Причины

Причина большинства случаев СДВГ не известна; тем не менее, предполагается причастность окружающей среды. Определенные случаи связаны с ранее перенесенной инфекцией или травмой головного мозга.

Генетика

Смотри также: Теория охотника и фермера Близнецовые исследования свидетельствуют, что нарушение часто наследуется от одного из родителей, при этом генетика определяет около75% случаев. Сибсы детей с СДВГ имеют в от трех до четырех раз большую вероятность развития нарушения, чем сибсы не страдающих синдромом детей. Генетические факторы, предположительно, имеют отношение к тому, сохранится ли СДВГ во взрослой жизни. Обычно вовлечено несколько генов, многие из которых непосредственно воздействуют на допаминовую нейропередачу. Причастные к допаминовой нейропередаче гены включают DAT, DRD4, DRD5, TAAR1, MAOA, COMT и DBH. Другие гены, связанные с СДВГ, включают SERT, HTR1B, SNAP25, GRIN2A, ADRA2A, TPH2 и BDNF. Распространенный вариант гена под названием LPHN3, по расчетам, отвечает приблизительно за 9% случаев и, когда данный ген представлен, люди частично откликаются на стимулирующий лекарственный препарат. Так как СДВГ широко распространен, естественный отбор, вероятно, способствует характерным особенностям, по меньшей мере, отдельно взятым, и они могут обеспечивать преимущество выживания. Например, некоторые женщины могут быть более привлекательны для мужчин любителей риска, повышая частоту генов, которые предрасполагают к СДВГ, в генетическом фонде.

Так как синдром наиболее распространен у детей тревожных или подверженных стрессу матерей, некоторые предполагают, что СДВГ представляет собой способ адаптации, который помогает детям выдерживать стрессовые или опасные условия окружающей среды, например, повышенная импульсивность и исследовательское поведение. Гиперактивность может быть полезной с точки зрения эволюционной перспективы в ситуациях, предполагающих риск, соревнование или непредсказуемое поведение (например, исследование новых мест или поиск новых источников пищи). В данных ситуациях СДВГ может быть полезным для общества в целом, даже если вредоносен для самого субъекта. Кроме того, в определенных средах он может дать преимущества самим субъектам, такие как быстрая реакция на хищников или выдающиеся охотничьи навыки.

Окружающая среда

Факторы окружающей среды, предположительно, играют меньшую роль. Употребление алкоголя во время беременности может вызвать алкогольное спектральное нарушение плода, которое может включать симптомы, сходные с СДВГ. Воздействие табачного дыма во время беременности может вызывать проблемы с развитием центральной нервной системы и повышать риск СДВГ. У многих детей, подвергавшихся воздействию табачного дыма, не развивается СДВГ или наблюдаются только умеренные симптомы, которые не достигают предела для постановки диагноза. Сочетание генетической предрасположенности и воздействия табачного дыма может объяснить, почему у некоторых детей, подвергавшихся действию во время беременности, может развиваться СДВГ, а у других нет. У детей, подверженных воздействию свинца, даже в низких количествах, или полихлорированных бифенилов могут развиться проблемы, напоминающие СДВГ и приводящие к диагнозу. Воздействие фосфорорганических инсектицидов хлорпирифоса и диалкил фосфата связывается с повышенным риском; тем не менее, доказательства не окончательны.

Очень низкий вес при рождении, преждевременные роды и раннее воздействие неблагоприятных факторов также повышают риск, как и инфекции во время беременности, при рождении и в раннем детстве. Данные инфекции включают, среди прочих, различные вирусы (финноз, ветряная оспа, краснуха, энтеровирус 71) и стрептококковую бактериальную инфекцию. По меньшей мере у 30% детей с травматическим повреждением головного мозга позже развивается СДВГ, а около 5% случаев связано с повреждением мозга. Некоторые дети могут отрицательно реагировать на пищевые красители или консерванты. Возможно, определенная окрашенная пища может выступать в качестве инициирующего фактора у тех, кто имеет генетическую предрасположенность, но доказательства слабые. Великобритания и Евросоюз ввели регламентирование деятельности на основе данных проблем; FDA не сделало этого.

Общество

Диагноз СДВГ может свидетельствовать о семейной дисфункции или плохой образовательной системе, а не о проблемах индивидуума. Некоторые случаи могут объясняться повышенными ожиданиями от обучения, при этом диагноз в некоторых случаях представляет способ родителей получить дополнительную финансовую и образовательную поддержку для детей. Самым младшим детям в классе чаще ставится диагноз СДВГ, что предположительно связано с тем, что в развитии они отстают от старших одноклассников. Поведение, типичное для СДВГ, более часто наблюдается у детей, которые испытывали жестокость и моральное унижение. Согласно теории общественного устройства, общества определяют границу между нормальным и неприемлемым поведением. Члены общества, включая врачей, родителей и учителей, определяют, какие диагностические критерии использовать, и, таким образом, количество людей, подверженных синдрому. Это привело к настоящей ситуации, когда DSM-IV показывает уровень СДВГ, от трех до четырех раз превышающий уровень МКБ-10. Томас Сас, поддерживающий данную теорию, утверждал, что СДВГ был «выдуман, а не открыт».

Патофизиология

Настоящие модели СДВГ свидетельствуют, что он связан с функциональными нарушениями в некоторых системах нейротрансмиттеров головного мозга, в частности, охватывающих допамин и норэпинефрин. Допаминовые и норэпинефриновые пути, которые берут начало в вентральной области покрышки и голубом пятне, направлены в различные регионы головного мозга и обуславливают множество когнитивных процессов. Допаминовые и норэпинефриновые пути, которые направлены в префронтальную кору и стриатум (в частности, центр удовольствия), непосредственно отвечают за регулирование исполнительной функции (когнитивный контроль поведения), мотивацию и восприятие поощрения; данные пути играют главную роль в патофизиологии СДВГ. Предлагались более крупные модели СДВГ с дополнительными путями.

Структура головного мозга

У детей с СДВГ наблюдается общее снижение объема определенных структур головного мозга с пропорционально большим снижением объема левосторонней префронтальной коры. Задняя теменная кора также демонстрирует истончение у субъектов с СДВГ по сравнению с контролями. Другие структуры головного мозга в префронтальной-стриарной-мозжечковой и префронтальной-стриарной-таламической цепях также различаются среди людей с и без СДВГ.

Пути нейротрансмиттеров

Раньше предполагалось, что повышенное количество переносчиков допамина у людей с СДВГ было частью патофизиологии, но выяснилось, что повышенное число связано с адаптацией к воздействию стимуляторов. Настоящие модели включают мезокортиколимбический допаминовый путь и голубое пятно-норадренергическую систему. Психостимуляторы СДВГ оказывают эффективное лечение, поскольку повышают активность нейротрансмиттеров в данных системах. Дополнительно могут наблюдаться патологические отклонения в серотонинергических и холинергических путях. Также имеет отношение нейропередача глутамата, котрансмиттера допамина в мезолимбическом пути.

Исполнительная функция и мотивация

Симптомы СДВГ включают проблемы с исполнительной функцией. Исполнительная функция относится к нескольким умственным процессам, которые требуются для регулирования, контроля и управления задачами повседневной жизни. Некоторые из данных нарушений включают проблемы с организацией, соблюдением времени, чрезмерной прокрастинацией, концентрацией, скоростью выполнения, регулированием эмоций и использованием кратковременной памяти. Люди обычно обладают хорошей долговременной памятью. Критериям дефицита исполнительной функции отвечают 30–50% детей и подростков с СДВГ. Одно исследование обнаружило, что у 80% субъектов с СДВГ была нарушена как минимум одна задача исполнительной функции по сравнению с 50% субъектов без СДВГ. В связи со степенью созревания головного мозга и повышенным спросом исполнительного контроля, так как люди становятся старше, нарушения СДВГ могут не полностью проявлять себя до достижения подросткового возраста или даже старшего подросткового возраста. СДВГ также связан с мотивационным дефицитом у детей. Дети с СДВГ с трудом фокусируются на долговременных поощрениях по сравнению с кратковременными, а также демонстрируют импульсивное поведение в отношении кратковременных поощрений. У данных субъектов большое количество позитивного подкрепления эффективно повышает работоспособность. Стимуляторы СДВГ могут повышать устойчивость у детей с СДВГ в равной степени.

Диагностика

СДВГ диагностируется посредством оценки детского поведения человека и умственного развития, включая исключение воздействия наркотиков, лекарственных препаратов и других медицинских или психиатрических проблем как объяснений симптомов. Часто учитывается обратная связь от родителей и учителей, при этом большинство диагнозов ставится после того как учитель выскажет беспокойство по этому поводу. Это может рассматриваться как крайнее проявление одной или более постоянных человеческих черт, обнаружимых у всех людей. То, что кто-либо отвечает на лекарственные препараты, не подтверждает и не исключает диагноз. Так как визуализирующие исследования головного мозга не дали достоверных результатов в отношении субъектов, они использовались только для исследования целей, а не диагноза.

Критерии DSM-IV или DSM-5 часто используются для диагностики в Северной Америке , в то время как европейские страны обычно применяют МКБ-10. При этом критерии DSM-IV дают диагноз СДВГ в 3–4 раза более вероятно, чем критерии МКБ-10. Синдром классифицируется как связанные с неврологическим развитием психические расстройства. Кроме того, он классифицируется как расстройство социального поведения наряду с оппозиционно-вызывающим расстройством, кондуктивным расстройством и антисоциальным расстройством личности. Диагноз не предполагает неврологическое нарушение. Сопутствующие состояния, относительно которых должно проводиться обследование, включают тревожность, депрессию, оппозиционно-вызывающее расстройство, кондуктивное расстройство, нарушение обучаемости и речи. Другие состояния, которые следует принимать во внимание, представляют собой другие связанные с неврологическим развитием нарушения, тики и апноэ во сне. Диагностика СДВГ, применяющая количественную электроэнцефалографию (QEEG), представляет собой область постоянных исследований, хотя ценность QEEG при СДВГ на сегодняшний день не ясна. В Соединенных Штатах У правление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами утвердило применение QEEG для оценки распространенности СДВГ.

Диагностика и статистическое руководство

Как и в случае других психиатрических нарушений, официальный диагноз ставится квалифицированным специалистом на основе комплекса из нескольких критериев. В Соединенных Штатах данные критерии определены Американской ассоциацией психиатров в Руководстве по диагностике и статистическому учету психических заболеваний. На основе данных критериев можно выделить три подтипа СДВГ:

СДВГ преимущественно невнимательного типа (СДВГ-PI) проявляется симптомами, включающими легкую отвлекаемость, забывчивость, мечтательность, неорганизованность, низкую концентрацию и сложность с выполнением задач. Часто люди упоминают СДВГ-PI как «расстройство дефицита внимания» (ADD), тем не менее, последнее не было официально утверждено после пересмотра 1994 г. DSM. СДВГ преимущественно гиперактивно-импульсивного типа проявляется как чрезмерное беспокойство и возбужденность, гиперактивность, сложность ожидания, трудность оставаться на месте, инфантильное поведение; также может наблюдаться разрушительное поведение. СДВГ смешанного типа представляет собой сочетание первых двух подтипов.

Данное разделение основано на наличии как минимум шести из девяти долговременных (длящихся как минимум шесть месяцев) симптомов невнимательности, гиперактивности-импульсивности или обоих. Чтобы быть принятыми во внимание, симптомы должны проявляться в возрасте от шести до двенадцати лет и наблюдаться в более чем в одной окружающей остановке (например, дома и в школе или на работе). Симптомы не должны быть приемлемыми для детей в данном возрасте, и должно иметься доказательство, что они вызывают проблемы, связанные со школой или работой. Большинство детей с СДВГ страдают смешанным типом. Дети с невнимательным подтипом менее вероятно притворяются или имеют сложности, уживаясь с другими детьми. Они могут сидеть тихо, но не уделяя внимания, вследствие чего сложности могут быть упущены из виду.

Международный классификатор болезней

В МКБ-10 симптомы «гиперкинетического расстройства» аналогичны СДВГ в DSM-5. Когда представлено кондуктивное расстройство (как определено МКБ-10), состояние упоминается как гиперкинетическое кондуктивное расстройство. В ином случае, нарушение классифицируется как нарушение активности и внимания, иные гиперкинетические расстройства или неопределенные гиперкинетические расстройства. Последние иногда упоминаются как гиперкинетический синдром.

Взрослые

Взрослые с СДВГ диагностируются согласно тем же критериям, включая признаки, которые могут наблюдаться в возрасте от шести до двенадцати лет. Опрос родителей или опекунов относительно того, как человек вел себя и развивался ребенком, может составлять часть оценки; семейная история СДВГ также носит вклад в диагностику. В то время как основные симптомы СДВГ одинаковые у детей и взрослых, они часто различно проявляются, например, избыточная физическая активность, наблюдаемая у детей, может проявляться как ощущение беспокойства и постоянная умственная активность у взрослых.

Дифференциальный диагноз

Симптомы СДВГ, которые могут быть связаны с другими нарушениями

Депрессия:

Ощущение вины, безнадежности, заниженная самооценка или несчастье Потеря интереса к хобби, обычным делам, сексу или работе Утомляемость Слишком короткий, плохой или избыточный сон Сложность с обращением внимания Изменения аппетита Раздражительность Низкая переносимость стресса Суицидальные мысли Необъяснимая боль

Тревожное расстройство:

Беспокойство или устойчивое ощущение тревоги Раздражительность Неспособность расслабиться Перевозбуждение Легкая утомляемость Низкая переносимость стресса Сложность с обращением внимания

Мания:

Чрезмерное ощущение счастья Гиперактивность Скачка идей Агрессия Избыточная разговорчивость Грандиозные бредовые идеи Пониженная потребность во сне Неприемлемое социальное поведение Сложность с обращением внимания

Такие симптомы СДВГ как плохое настроение и низкая самооценка, перепады настроения и раздражительность могут быть спутаны с дистимией, циклотимией или биполярным расстройством, а также с пограничным расстройством личности. Некоторые симптомы, которые связаны с тревожными расстройствами, антисоциальным расстройством личности, нарушениями развития или умственной отсталостью, либо действием химической зависимости, таким как интоксикация и отмена, могут совпадать с некоторыми симптомами СДВГ. Данные расстройства иногда возникают наряду с СДВГ. Медицинские состояния, которые могут вызывать симптомы СДВГ, включают: гипотиреоз, эпилепсию, свинцовую токсичность, дефицит слуха, болезнь печени, апноэ во сне, взаимодействие препаратов и черепно-мозговую травму. Первичные нарушения сна могут оказывать влияние на внимание и поведение, а симптомы СДВГ могут воздействовать на сон. Таким образом, рекомендуется, чтобы дети с СДВГ регулярно обследовались в отношении проблем со сном. Сонливость у детей может привести к симптомам, начиная с классической зевоты и трения глаз и заканчивая гиперактивностью с невнимательностью. Обструктивное апноэ во сне также может вызывать симптомы типа СДВГ.

Управление

Управление СДВГ обычно включает психологическое консультирование и лекарственные препараты, по отдельности или в сочетании. В то время как лечение может улучшать долгосрочные результаты, это не исключает отрицательных результатов в целом. Применяемые лекарственные препараты включают стимуляторы, атомоксетин, агонисты альфа-2 адренергических рецепторов и иногда антидепрессанты. Изменения рациона также могут быть полезны, при этом факты поддерживают свободные жирные кислоты и пониженное воздействие пищевых красителей. Удаление других продуктов питания из рациона не поддерживается свидетельствами.

Поведенческая терапия

Существуют надежные доказательства относительно применения поведенческой терапии при СДВГ, при этом она рекомендуется в качестве лечения первой лини для тех, у кого наблюдаются умеренные симптомы или для детей дошкольного возраста. Применяемая физиологическая терапия включает: психопедагогический стимул, поведенческую терапию, когнитивную поведенческую терапию (CBT), межличностную терапию, семейную терапию, вмешательства в отношении школы, тренировку социальных навыков, подготовку родителей и нейронную обратную связь. Подготовка и образование родителей обладают кратковременной пользой. Существует небольшое высококачественное исследование в отношении эффективности семейной терапии при СДВГ, но факты свидетельствуют, что она равноценна медико-социальной помощи и лучше, чем плацебо. Существуют некоторые специфические группы поддержки СДВГ в качестве информационных источников, которые могут помочь семьям справиться с СДВГ.

Тренировка социальных навыков, поведенческая модификация и лекарственные препараты могут обладать в некоторой степени ограниченным полезным действием. Наиболее важным фактором в облегчении поздних психологических проблем, таких как глубокая депрессия, преступность, неуспеваемость в школе и расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, является образование дружеских связей с людьми, которые не вовлечены в делинквентную деятельность. Регулярная физическая нагрузка, в частности, аэробные упражнения, представляет собой эффективное дополнение к лечению СДВГ, хотя лучший тип и интенсивность на сегодняшний день не известны. В частности, физическая нагрузка вызывает лучшее поведение и двигательные способности без каких-либо побочных эффектов.

Лекарственные препараты

Стимулирующие лекарственные препараты представляют собой предпочтительное фармацевтическое лечение. Они обладают по меньшей мере кратковременным действием примерно у 80% людей. Существует несколько не стимулирующих лекарственных препаратов, таких как атомоксетин, бупропион, гуанфацин и клонидин, которые могут использоваться в качестве альтернативы. Не существует хороших исследований, сравнивающих различные лекарственные препараты; тем не менее, они более или менее равны в отношении побочных эффектов. Стимуляторы улучшают учебную успеваемость, в то время как атомоксетин нет. Существует незначительное свидетельство относительно его действия на социальное поведение. Лекарственные препараты не рекомендуются детям дошкольного возраста, так как долговременное действие в данной возрастной группе не известно. Долговременное действие стимуляторов, как правило, не ясно, при этом только одно исследование обнаружило полезное действие, другое выявило отсутствие пользы, а третье обнаружило вредоносное воздействие. Магнитно-резонансные визуализирующие исследования свидетельствуют, что долгосрочное лечение амфетамином или метилфенидатом снижает патологические нарушения в структуре головного мозга и функции, обнаружимые у субъектов с СДВГ.

Атомоксетин, в связи с отсутствием аддиктивного потенциала, может быть предпочтителен для тех, кто находится в группе риска привыкания к стимулирующим лекарственным препаратом. Рекомендации относительно того, когда применять лекарственные препараты, варьируются между разными странами, при этом Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании рекомендует их использование только в тяжелых случаях, в то время как американские руководства рекомендуют использование лекарственных препаратов практически во всех случаях. В то время как атомоксетин и стимуляторы, как правило, безопасны, существуют побочные действия и противопоказания их применения.

Стимуляторы могут вызвать психоз или манию; тем не менее, это сравнительно редкий случай. Тем, кто подвергается долгосрочному лечению, рекомендуется регулярное обследование. Стимулирующая терапия должна на время прекращаться для оценки последующей потребности в лекарственном препарате. Стимулирующие препараты обладают потенциалом к развитию привыкания и зависимости; несколько исследований свидетельствует, что не подвергающийся лечению СДВГ связывается с повышенным риском химической зависимости и кондуктивных расстройств. Применение стимуляторов либо снижает данный риск, либо не оказывает влияния на него. Безопасность данных лекарственных средств при беременности не определена.

Дефицит цинка связывается с симптомами невнимательности, и существует доказательство, что прием цинка полезен для детей с СДВГ, которые имеют низкий уровень цинка. Железо, магний и йод также могут обладать действием на симптомы СДВГ.

Прогноз

8-летнее исследование детей с диагнозом СДВГ (смешанный тип) обнаружило, что часто наблюдаются сложности с подростками, независимо от лечения или его отсутствия. В США менее чем 5% субъектов с СДВГ получают диплом о высшем образовании по сравнению с 28% общей совокупности населения в возрасте 25 и старше. Доля детей, отвечающих критериям СДВГ, снижается примерно до половины в течение трех лет после постановки диагноза, что наблюдается независимо от применяемого лечения. СДВГ сохраняется у взрослых примерно в 30–50% случаев. Страдающие синдромом, скорее всего, разрабатывают механизмы преодоления по мере взросления, таким образом, компенсируя предыдущие симптомы.

Эпидемиология

По расчетам, от СДВГ страдает около 6–7% людей в возрасте 18 лет и старше при диагностировании с использованием критериев DSM-IV. При диагностировании с помощью критериев МКБ-10 распространенность в данной возрастной группе по расчетам составляет 1–2%. Дети Северной Америки имеют более высокую распространенность СДВГ, чем дети Африки и Среднего Востока; это предположительно связано с различающимися методами диагностики, а не с различиями в частоте возникновения синдрома. Если бы использовались одинаковые методы диагностики, распространенность в разных странах была бы более менее одинаковой. Диагноз ставится приблизительно в три раза чаще мальчикам, чем девочкам. Это различие между полами может отражать либо разницу в предрасположенности, либо что девочки с СДВГ менее вероятно диагностируются СДВГ, чем мальчики. Интенсивность диагностики и лечения повысилась как в Великобритании, так и в США с 1970-х. Это предположительно связано изначально с изменениями в диагностике заболевания и с тем, насколько охотно люди идут на лечение лекарственными препаратами, а не с изменениями распространенности заболевания. Предполагается, что изменения диагностических критериев в 2013 г. с выпуском DSM-5 повысили процентную долю людей, диагностированных СДВГ, особенно среди взрослых.

История

Гиперактивность долгое время была частью человеческой природы. Сэр Александр Кричтон описывает «ментальное возбуждение» в своей книге Расследование природы и происхождения психического расстройства, написанной в 1798 г. СДВГ впервые был ясно описан Джорджем Стиллом в 1902 г.[155] Терминология, применяемая для описания состояния, менялась с течением времени и включает: в DSM-I (1952 г.) «минимальная дисфункция головного мозга», в DSM-II (1968 г.) «гиперкинетическая детская реакция», в DSM-III (1980 г.) «нарушение дефицита внимания (ADD) с или без гиперактивности». В 1987 г. Он был переименован в СДВГ в DSM-III-R, а DSM-IV в 1994 г. свело диагностику к трем подтипам, СДВГ невнимательного типа, СДВГ гиперактивно-импульсивного типа и СДВГ смешанного типа. Эти понятия сохранились в DSM-5 в 2013 г. Другие понятия включали «минимальное повреждение головного мозга», применявшееся в 1930-х. Использование стимуляторов для лечения СДВГ было впервые описано в 1937 г. В 1934 г. бензедрин стал первым амфетаминовым лекарственным препаратом, утвержденным для использования в Соединенных Штатах. Метилфенидат был открыт в 1950-х, а энантиочистый декстроамфетамин – в 1970-х.

Общество и культура

Споры

СДВГ, его диагностика и лечение подвергались дискуссиям с 1970-х годов. В споры вовлечены врачи, учителя, политические деятели, родители и средства массовой информации. Мнения относительно СДВГ начинаются с того, что он всего лишь представляет собой крайний предел нормального поведения, заканчиваясь тем, что он является результатом генетического состояния. Другие области противоречий включают использование стимулирующих лекарственных препаратов и особенно их применение у детей, а также метод диагностики и вероятность гипердиагностики. В 2012 г. Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании, признавая противоречие, утверждает, что текущие способы лечения и методы диагностики основываются на преобладающей точке зрения академической литературы.

В 2014 г. Кит Коннерс, один из первых адвокатов для подтверждения заболевания, высказался против гипердиагностики в статье в газете NY Times. Наоборот, в 2014 г. рецензируемый обзор медицинской литературы показал, что СДВГ редко диагностируется у взрослых. За счет широко отличающейся интенсивности диагностики среди стран, государств внутри стран, рас и этнических групп, некоторые сомнительные факторы, помимо наличия симптомов СДВГ, играют роль в диагностике. Некоторые социологи считают, что СДВГ представляет собой пример медикализации «девиантного поведения» или, другими словами, превращение ранее не имеющей отношения к медицине проблемы школьной успеваемости в таковую. Большинство медицинских работников признает СДВГ в качестве врожденного нарушения, по меньшей мере у небольшого числа людей с тяжелыми симптомами. Споры среди медицинских работников в основном сосредоточены на диагностике и лечении большей совокупности людей с менее тяжелыми симптомами.

В 2009 г. 8% всех игроков Главной лиги бейсбола США были диагностированы СДВГ, что сделало синдром широко распространенным среди данной группы населения. Повышение совпадает с запретом Лигой стимуляторов в 2006 г., подняв беспокойство относительно того, что некоторые игроки изображали или фальсифицировали симптомы СДВГ, чтобы обойти запрет на использование стимуляторов в спорте.

Комментарии средств массовой информации

Несколько известных людей сделали противоречивые заявления относительно СДВГ. Том Круз упоминал лекарственные препараты Риталин и Адерал как «уличные наркотики». Ушма С. Нейл подверг критике данную точку зрения, заявляя, что дозы стимуляторов, применяемые в лечении СДВГ, не вызывают привыкания и что существуют некоторые свидетельства относительно низкого риска последующей химической зависимости у детей, подвергающихся лечению стимуляторами. В Великобритании Сьюзан Гринфилд публично высказалась в 2007 г. в House of Lords о необходимости широкомасштабного исследования в отношении резкого повышения диагностирования СДВГ в Великобритании и возможных причин этого. В дальнейшем в программе BBC Panorama она заявляла о привлекающем внимание исследовании, которое свидетельствует, что лекарственные препараты не лучше, чем другие формы терапии, в долгосрочной перспективе.

В 2010г. BBC Trust раскритиковала программу BBC Panorama 2007 г. за подведение итогов исследования как «отсутствие очевидного улучшения поведения детей после приема лекарственных препаратов для лечения СДВГ на протяжении трех лет», когда фактически «исследование обнаружило, что лекарственный препарат не дает значительного улучшения на протяжении длительного времени», хотя долгосрочное полезное действие препаратов было определено как «не лучше, чем у детей, подвергавшихся поведенческой терапии».

Конкретные популяции

Взрослые

Было рассчитано, что 2–5% взрослых страдают СДВГ. Приблизительно у половины детей с СДВГ синдром сохраняется во взрослой жизни. Приблизительно 25% детей продолжают проявлять симптомы СДВГ в период полового созревания, в то время как оставшиеся 75% демонстрируют меньшее количество или отсутствие симптомов. Большинство взрослых остаются невылеченными. Многие ведут неорганизованную жизнь и применяют не предписанные лекарственные препараты или алкоголь в качестве механизмов преодоления. Другие проблемы могут включать сложности со взаимоотношениями и работой, а также повышенный риск преступной деятельности. Сопутствующие проблемы умственного здоровья включают: депрессию, тревожное расстройство и нарушения обучаемости. Некоторые симптомы СДВГ у взрослых отличаются от тех же симптомов у детей. В то время как дети с СДВГ могут чрезмерно бегать и лазать, взрослые могут испытывать неспособность расслабиться или чрезмерно разговаривать в социальных ситуациях.

Взрослые с СДВГ могут импульсивно начинать отношения, демонстрировать поиск острых ощущений и быть вспыльчивыми. Широко встречается такое поведение как злоупотребление психоактивными веществами и увлечение азартными играми. Критерии DSM-IV подверглись критике за то, что не подходят для взрослых; субъекты, демонстрирующие отличающиеся симптомы, могут привести к заявлению, что они переросли диагноз.

Дети с высоким коэффициентом IQ

Диагностика СДВГ и ее значимость, касающиеся детей с высоким коэффициентом интеллекта (IQ), противоречивы. Большинство исследований обнаружило аналогичные нарушения независимо от IQ, с высокой степенью повторяющихся этапов и социальных сложностей. Кроме того, более половины людей с высоким IQ и СДВГ испытывают глубокое депрессивное расстройство или оппозиционно-вызывающее расстройство в какой-то момент жизни. Общее тревожное расстройство, тревожное расстройство, вызванное разлукой и социофобия широко распространены. Существуют некоторые свидетельства, что субъекты с высоким IQ и СДВГ имеют низкий риск развития химической зависимости и асоциального поведения по сравнению с детьми с низким и средним IQ и СДВГ. Дети и подростки с высоким IQ могут иметь неправильно измеренный уровень интеллекта в процессе стандартной оценки и могут требовать более глубокого тестирования.

Данная статья была опубликована на сайте «LifeBio.wiki».

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